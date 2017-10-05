taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.334
USD
3,5716
EURO
4,1872
ALTIN
146,28
PETR
57,0100

Ümraniye'de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralı

İstanbul Ümraniye'de servisin kaza yapması sonucu 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

05.10.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza saat 09.00 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi Gürsoy Sokak'ta meydana geldi

2 METREDEN UÇTU

Görgü tanıklarının anlatımına göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yaklaşık 2 metreden park halindeki bir aracın üzerine uçtu.

Ümraniye'de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralı

3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Yan yatan servis minibisünde 3 öğrenci , şoför ve hostes hafif yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

"FRENİ BOŞALMIŞ"

Bir görgü tanığı, “Rampadan inerken freni boşalmış. Kaldırıma sürterek kontolden çıktı. Sonra bir aracın üzerine düştü. Yaralıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı." diye konuştu. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

Ümraniye'de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralı

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da kurtların saldırdığı 40 koyun telef oldu
Siverek ilçesinde etrafı taşlarla örülü avluya giren kurtlar 40 koyunu telef etti.
Atalay Filiz hakkında istenen ceza belli oldu
Atalay Filiz'in Fatma Kayıkçı'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Van'da 14 kişilik minibüste 54 kaçak yakalandı
Van'da durdurulan bir 14 kişilik bir minibüsten 54 kaçak yakalandı.
Adana'da senet çetesi çökertildi
Bir kişiyi zorla alıkoyarak motosikletini ve 500 lirasını alıp, boş senet imzalattıkları ileri sürülen biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

480
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

127
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

209
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

123
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

277
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

117
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM