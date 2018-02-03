Ümraniye'de önce minibüs ardından depo yandı

Depo önünde bulunan 34 TS 9402 plakalı minibüste çıkan yangın, daha sonra depoya sıçradı. Yangın kısa sürede depoyu sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye ve Dudullu’ya bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.





MALZEMELER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan depoda ahşap malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.

Olayla soruşturma başlatıldı.



