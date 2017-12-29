Ümraniye'de PTT Şubesi soyuldu

PTT Şubesi'ne saat 05:00 sularında gelen yüzleri maskeli ve silahlı kişiler, şubenin kapısını zorla açarak içeri girdi. Hırsızlar içinde yaklaşık bin lira bulunduğu öğrenilen bozuk para kasasını alarak kayıplara karıştı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından deliller tek tek toplanırken, şubenin güvenlik kameraları da polis tarafından saniye saniye incelemeye alındı. Polis kaçan zanlıların bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.