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Ümraniye'de silahlı kavga

Ümraniye'de bir işyerinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 13.05.2018 - 15:41..
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Esenkent Mahallesi Güreş Sokak'ta iş yerindeki 1 hafta önce meydana  gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü.

SOPA VE SİLAH ÇIKARDILAR

Silahlı, sopalı kavga bir kişi silahla karnından vurulurken Gönül Kutbay ise demir sopa ile başından yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  Kavgada işyeri ve 3 araç zarar gördü. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ümraniye'de silahlı kavga

Ümraniye'de silahlı kavga ViDEO

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerinde dakikalarca süren kavga  güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen bir kişi elindeki silahla işyerine ve havaya ateş ediyor. Daha sonra işyerine başka bir araç daha geliyor.

Ümraniye'de silahlı kavga

KADIN YARALANDI

İki grup arasında kavga başlıyor. Kavga sırasında bir kadında yaralanarak yere düşüyor. Kavga sırasında işyerinde içinde bulunanların önce kendilerini korumaya çalıştıkları daha sonrada dışarı çıkarak kavgaya karıştıkları görülüyor.

Ümraniye'de silahlı kavga

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