Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Servisi’nin önünde öğle saatlerinde silahlı bir saldırı olayı yaşandı.

HASTANENİN GİRİŞİNDE SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Aylar önce Ümraniye’de yaşanan servisçi kavgasında yaralanan Ramazan Sarı, tedavisinin sürdüğü hastaneye eşi ile birlikte geldi. Ramazan Sarı, Acil servisin önünde eşi Suzan Sarı ile beklediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ümraniye'de silahlı saldırı: 2 ölü VİDEO

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı Ramazan Sarı ve Suzan Sarı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ramazan Sarı ve Suzan Sarı doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.