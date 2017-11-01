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Ümraniye'de soyguncular ile polis çatıştı

Ümraniye'de bir marketi soyan 3 soyguncu 1 polisi yaraladı.

01.11.2017 - 22:02
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Olay saat 19.30 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Cevahir Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Maskeli ve silahlı 3 kişi, markete gelerek görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para sigara ve alkol şişlerini aldıktan sonra kaçmaya başladı. Bu sırada markette alışveriş yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Salih Aycan soyguncuları fark ederek durdurmak istedi. Karşılıklı çatışma çıktı.

Ümraniye'de soyguncular ile polis çatıştı

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Çatışmada polis memuru Salih Aycan bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de soyguncular ile polis çatıştı VİDEO

Ümraniye'de soyguncular ile polis çatıştı

Ümraniye'de soyguncular ile polis çatıştı

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