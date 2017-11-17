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Ümraniye'de telefon bayisinde soygun

Yüzleri maskeli 4 kişi, camını kırarak girdikleri işyerinden telefon ve tabletleri çalarak kaçtı.

17.11.2017 - 11:47
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Atatürk Mahallesi'ndeki telefon bayisinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir otomobille gelen şapkalı ve yüzleri maskeli 4 kişi, cep telefonu bayisinin camlarını kırdıktan sonra içeriden cep telefonu ve tabletleri alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. İşyerinin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Ümraniye'de telefon bayisinde soygun

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaparken hırsızlık sonrası ne kadar ürün çalındığını tespit etmek yaklaşık bir saat inceleme yapıldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de inceleyen polis hırsızları arıyor.

Ümraniye'de telefon bayisinde soygun

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