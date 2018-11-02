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Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik kayıp

Ümraniye'deki metro çalışmaları devam ederken bir yolda çökme yaşandı.

İHA | 02.11.2018 - 02:57..
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Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik kayıp

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da bulunduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE ULAŞILAMADI

Metro inşaat sahası yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı.

Kulübenin içinde bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik kayıp

GAZ AKIŞI KESİLDİ

Ayrıca olay yerinde 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik kayıp VİDEO

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