Ümraniyelilere 2B arazileriyle ilgili müjde

AK Parti hükümetinin 2012 yılında meclise getirdiği 2B yasası torba yasa ile birlikte meclisten geçti.

Ümraniye’deki toplam alanın 13 bin 200 parsellik kısmı 2B alanı içerisinde yer alıyor. Bunların 10 bin 200 parseli Kazımkarabekir bölgesindeki 6 mahallede bulunuyor.

40 YILLIK MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLDÜ

2012’de ilçedeki 2B alanlarının plan çalışmalarına başlayan Ümraniye Belediyesi 40 yıllık mülkiyet sorununun çözüme ulaşmasıyla Ümraniyelilere müjdeli haberi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen Ümraniye’nin Kazım Karabekir, Hekimbaşı, İnkılap, Topağacı, Dumlupınar ve Elmalıkent Mahallelerinin 1/1000 Uygulama İmar Planları İBB Meclisinden ittifakla geçti.

"KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Meclise katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, söz alarak teşekkür konuşması yaptı. Başkan Hasan Can, "Ümraniyemizin Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Mahalleleri ile Kazım Karabekir, Elmalıkent ve İnkılap mahallelerimizin bir kısmını içeren 1/1000 Uygulama İmar Planları bugün meclisimizin ittifakıyla kabul edildi. Geçen yıl da 1/5000’lik plan aynı şekilde ittifakla kabul edilmişti. Bugün de oy birliği ile 1/1000’lik planlar kabul edildi. 1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarını hem Ümraniye Meclisinde hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ittifakla kabul eden ve Ümraniye’nin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

2B alanlarında çok güzel bir imar planı uygulamasının hayata geçeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Hasan Can, "715 hektarlık alanda 10-15 yıl içinde; modern-sağlıklı yapılarla, nitelikli konut ve ticaret alanlarıyla, ulaşım akslarıyla bu mahallelerimiz örnek gösterilecek bir şehir haline gelecek. Bu vesileyle İBB Meclisi’nden ittifakla geçen imar planlarımızın ilgili mahallelerimize, ilçemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İBB Meclisi’nde Başkan Hasan Can’a, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Maliki Ejder Batur ve Cemali Ergül de eşlik etti.