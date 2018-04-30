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Ümraniye'ye strafor fabrikasında yangın

Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde büyük hasar oluştu.

DHA | 30.04.2018 - 03:31..
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Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptan-ı Derya Sokak'ta saat 23.00 sıralarında bir strafor imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat malzemesi olarak kullanılan straforların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm işyerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye'ye strafor fabrikasında yangın

Kadıköy, Kartal ve Ümraniye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Ümraniye'ye strafor fabrikasında yangın

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