Umre öncesi Kâbe maketinin önünde tavaf eğitimi

Gruplar halinde gelen vatandaşlara Şehreküstü Camii’nde eğitim veriliyor. Şaft, tavaf ve ihram nasıl giyilir gibi hususlar anlatılıyor. Vatandaşlar Kâbe’nin maketi etrafında dönerek nasıl tavaf edeceklerini öğreniyor.

"NASIL DAVRANACAKLARINI ÖĞRENİYORLAR"

Umre ve hacca gidecek vatandaşlara bu eğimlerin sürekli verildiğini ifade eden Bursa İl Müftüsü İzani Turan, "Bursa il ve ilçelerinden umreye gidenlere ders veriyor. Oraya gittiklerinde nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Aynı zamanda kafiledekiler bir biriyle tanışmış oluyor. Burada verilen bilgiler hem nazarî, hem pratik. Her şeyi burada uygulamalı olarak öğreniyorlar. Kafilelere 3 gün eğitim veriyoruz. Bu bilgiler umre yolculuğu başladığı andan dönünceye kadar anlatılmaya devam ediyor." dedi.