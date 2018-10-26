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Umre sezonunun açıldı, ilk grup havalimanından uğurlandı

Umre sezonunun açılmasının ardından 2018-2019 umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 140 kişilik umre grubu, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yolcu edildi.

İHA | 26.10.2018 - 15:33..
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Sezonun açılmasıyla kutsal topraklara ilgi geçen yıllara göre biraz düştü. Bir turizm acentası sahibi Cihat Toprak, "Döviz kurunun yükselmesi ve Suudi Arabistan ile yaşanan siyasi krizlerin etkisiyle umre sektöründe yüzde 60’a varan daralma olsa da umre ziyareti ile ilgili firmamıza olan talepte çok fazla düşme olmaması bizi sevindirdi" dedi.

Umre sezonunun açıldı, ilk grup havalimanından uğurlandı

KUR FARKI YÜZDE 50 İLA 60 ZAM

Umre sezonunun açılmasının ardından 2018-2019 dönemi için umre tur programlarını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ücretleri Suudi Arabistan Riyali’ne endekslemesi, bu ücretlere Türk Lirası bazında farklı tur kategorilerinde yüzde 50 ila 60 zam olarak yansıdığı belirtiliyor.

Umre sezonunun açıldı, ilk grup havalimanından uğurlandı

''UMRE SEKTÖRÜNDE YÜZDE 60'A VARAN DARALMA OLDU''

Toprak, yaptığı açıklamada yaşanan bu gelişmelere rağmen umre ziyareti taleplerinin sürdüğünü belirterek, "2018-2019 umre sezonunun ilk umre grubunu göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul, Sakarya, Bursa ve İzmit’ten umre ziyaretini gerçekleştirecek 140 kişilik grup 23 Ekim’de Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçak ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan hareket etti.'' dedi.

Umre sezonunun açıldı, ilk grup havalimanından uğurlandı

Ayrıca Toprak, ''Döviz kurunun yükselmesi ve Suudi Arabistan ile yaşanan siyasi krizlerin etkisiyle umre sektöründe yüzde 60’a varan daralma olsa da umre ziyareti ile ilgili firmamıza olan talepte çok fazla düşme olmaması bizi sevindirdi. Umre ziyaretlerinin huzur içerisinde yerine getirebilmesi için profesyonel ekibimiz ve rehber hocalarla ile hizmet vererek kalite ve güvenden ödün vermeden, tecrübe ile vatandaşlarımızın umre ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

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