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Umre ve evlilik için biriktirdiği parayla dolandırıldı

Adapazarı'nda umreye gitmek ve yeniden evlenmek için 13 bin 500 lira biriktiren 77 yaşındaki Fehmi Altun birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

DHA | 02.01.2018 - 19:38..
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Sakarya Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi 559. Sokak'ta oğlunun oturduğu evin alt katında tek başına yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Altun'u arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıttı. 'Kimliğiniz kullanılarak yasa dışı işlemler yapılıyor' diyen dolandırıcılar, Altun'dan para talep etti, kimseye söylememesini tembihledi.

13 BİN 500 LİRA YATIRDI

Evdeki altınlarını ve parasını alarak bankaya giden Fehmi Altun, verilen hesaba 13 bin 500 lira yatırdı. Birkaç saat sonra dolandırıcılar tekrar arayarak, Fehmi Altun'dan evi satmasını istedi. Altun, emlakçıya giderken karşılaştığı komşusunun uyarıları üzerine dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

Umre ve evlilik için biriktirdiği parayla dolandırıldı

"KOMŞUM DOLANDIRILDIĞIMI SÖYLEDİ"

Fehmi Altun dolandırıldığını yaşadığı evi satmak üzereyken öğrendiğini belirterek, "Önce 9.5 bin lira yatırdım, sonra da 4 bin lira yatırdım. Daha sonra da arayıp emlakçıya evi satmamı söylediler. Yolda gördüğüm bir komşuma anlattım ve bana dolandırıldığımı söyleyerek karakola gitmemi söyledi" dedi.

Umre ve evlilik için biriktirdiği parayla dolandırıldı

UMRE VE EVLİLİK İÇİN BİRİKTİRİYORDU

Bu parayı Umre'ye gitmek ve yapacağı yeni evlilik için harcama yapmak için biriktirdiğini ifade eden Altun, "O parayla Umre'ye gidecektim. Bir hanımefendiyle evlenecektik" diye konuştu.

Paranın gönderildiği hesabı ve telefon görüşmelerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Umre ve evlilik için biriktirdiği parayla dolandırıldı

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