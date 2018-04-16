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Umrecileri dolandıranlar serbest bırakıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan firmanın 4 temsilcisi, mağdurların parasını iade edeceklerini taahhüt etti.

İHA | 16.04.2018 - 08:13..
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Kayseri merkezli bir hac ve umre firmasının Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki acentesiyle anlaşarak umreye gitmek üzere yola çıkan 68 kişi, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirilmişlerdi.

Umrecileri dolandıranlar serbest bırakıldı

Kişi başı 690 dolara umre seyahati için anlaştıklarını ifade eden umreciler, Şanlıurfa’da biten yolculuklarının ardından otobüslerle geldikleri memleketlerinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek firma yetkililerinden şikayetçi olmuşlardı.

ACENTE YETKİLİLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında umre firmasının yetkililerinden İ.K. ile M.Ç.K. Kayseri’de, acente yetkilileri H.G. ile S.Y. de Elbistan’da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edildi.

Umrecileri dolandıranlar serbest bırakıldı

UMREYE GİTMEK İSTEYENLERİ TEKRAR GÖNDERECEKLERİNİ TAAHHÜT ETTİLER

Firma yetkilileri ve acente temsilcilerinin, çıkarıldıkları mahkemede umreye gitmek isteyenlerin seyahat işlemlerini hafta içinde yeniden yapacaklarını, para iadesi isteyenlere de ödemelerinin yapılacağını taahhüt ettiği öğrenildi.

DOLANDIRICILAR SERBEST KALDI

Söz konusu firmanın Kayseri’de gözaltına alınan 2 yetkilisine adli kontrol şartı uygulanırken; Elbistan’da gözaltına alınan 2 kişi de serbest bırakıldı.

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