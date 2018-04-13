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Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Kahramanmaraş'ta umreye gitmek için başvuran 68 kişi, müracat ettikleri firma tarafından dolandırıldı. Firmaya ait otobüslere bindirilen 68 kişiye, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdirdiler.

AA | 13.04.2018 - 03:25..
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Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşan onlarca insan kutsal topraklara gitmek için bir firmaya başvuruda bulundu. Kabul edilen 68 kişi 690'ar dolar ödedi. Ancak otobüslere bindirilen 68 sivil, Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü görebildi.

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

DOLANDIRILDIKLARINI DÖNÜŞ YOLUNDA ANLADI

Şanlıurfa'da Balıklıgölü gezdikten sonra kafile sorumlusu, "Devam edemeyeceğiz Elbistan'a geri dönüyoruz" dedi.

Otobüste dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki  yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne  gelerek polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi.

Kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu.  Kutsal toprakları ziyaret için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden  kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

"BALIKLIGÖL'DEN SONRA ELBİSTAN'A GERİ GÖTÜRDÜLER"

Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada,  umreye gitmek için söz konusu firmayla anlaştıklarını belirtti.

Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek  kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, "Otobüse bindirdikten sonra  Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi  götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler." dedi.

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

"MEKKE VE MEDİNE'YE GİDECEKTİK URFA'YI GEZDİK"

Mağdur olduklarını belirten Yüksel Kılıç da "Kutsal topraklara, Mekke  ve Medine'ye gitmek için yola çıktık ancak Şanlıurfa'yı gezdirip geri  getirdiler." ifadesini kullandı.

Öte yandan polis ekipleri, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere  emniyete götürdü.

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