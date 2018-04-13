Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşan onlarca insan kutsal topraklara gitmek için bir firmaya başvuruda bulundu. Kabul edilen 68 kişi 690'ar dolar ödedi. Ancak otobüslere bindirilen 68 sivil, Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü görebildi.

DOLANDIRILDIKLARINI DÖNÜŞ YOLUNDA ANLADI

Şanlıurfa'da Balıklıgölü gezdikten sonra kafile sorumlusu, "Devam edemeyeceğiz Elbistan'a geri dönüyoruz" dedi.

Otobüste dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi.

Kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Kutsal toprakları ziyaret için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

"BALIKLIGÖL'DEN SONRA ELBİSTAN'A GERİ GÖTÜRDÜLER"

Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, umreye gitmek için söz konusu firmayla anlaştıklarını belirtti.

Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, "Otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler." dedi.

"MEKKE VE MEDİNE'YE GİDECEKTİK URFA'YI GEZDİK"

Mağdur olduklarını belirten Yüksel Kılıç da "Kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye gitmek için yola çıktık ancak Şanlıurfa'yı gezdirip geri getirdiler." ifadesini kullandı.

Öte yandan polis ekipleri, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.