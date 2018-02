Umreye giden öğrenciler ve aileleri Tahmazoğlu'yla buluştu

Şahinbey Belediyesi tarafından 49 lisede, İslam İlmihali kitabından yarışmaya girerek başarılı olan 147 öğrenci ödül olarak umreye gönderilmişti. Geçtiğimiz hafta umreden dönen öğrenciler ve aileleri AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ve protokol üyeleri ile bir araya geldi.

"EN BÜYÜK YATIRIM GELECEĞE YAPILAN" YATIRIMDIR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Şahinbey Belediyesi’nin çok önemli projelere imza attığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun gerçekleştirmiş olduğu projenin heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Gençlerimizin, anne ve babalarının gözündeki heyecanı hissetmemek mümkün değil. Bu tür hizmetlerin geleceğimiz adına çok önemli katkıları olacak. En büyük yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.

"ÜLKEMİZ BU GENÇLERLE BÜYÜYECEK"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Türkiye’nin bu gençlerin imanlı yüreklerinde ve ellerinde büyüyeceğini belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Bu gençler oraya çağırıldıkları için gideceklerdi. Ama bu çağrıya siz vesile olduğunuz için çok büyük hayır işlediniz. Oraya herkes gidemez, oraya sadece çağrılanlar ve davet edilenler gider. Bu nedenle ben gençlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Ben 34 yaşında Umreye, 36 yaşında da Hacca gitmiştim. O zaman herkes bana yaşın çok genç bu yaşta gidilir mi demişlerdi. Ama bu gün gıpta ile bakıyorum ki 18 yaşındaki gençlerimiz Umreye gidip dönmüşler. Bizim milli ve manevi değerlerine bağlı gençlere ihtiyacımız var. Bu ülke onların imanlı yüreklerinde ve ellerinde yükselecek” dedi.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NDAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her ay kitap dağıtımı yapılacağını ve düzenlenecek olan sınavlarla ortaokul ve lise öğrencilerine değişik hediyeler verileceğini belirterek, “Halka hizmet hakka hizmet demektir. Belediye Başkanı olarak kentsel dönüşüm, konut, park ve restorasyon gibi birçok önemli projeye imza atabiliyorsunuz. Ancak, bunların hepsi maddi çalışmalar, ama bir de belediyeciliğin manevi yönü var. İnsana ve geleceğimize yapılan yatırımın hazzı çok daha başka oluyor. Cumhurbaşkanımız he zaman milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetişmesini istiyor. Çünkü geleceğimizin teminatı gençlerimizdir. Onlar için neler yapabiliriz, sürekli bunun arayışı ve çalışması içerisindeyiz. Bu projemizi de geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Hayatını anlatan kitabı 44.000 lise öğrencimize dağıttık. Her okulun birincisi olan 48 öğrencimizi Umreye götürmüştük. Daha sonra öğrencilerden ve velilerden bu konuda çok güzel dönüşler alınca projemizin devamını bu yılda sayıyı artırarak devam ettirdik ve 49 liseden 147 öğrencimizi umreye gönderdik. Bu proje gerçekten de çok etkili oldu. Bu nedenle bu projeyi yılı bekleyerek değil daha sık nasıl yaparız diye düşündük ve bunu aylık olarak yapmak istiyoruz. Bu konuyla da ilgili Valimizin öndeliğinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokol yaptık ve kitaplarımızı her ay dağıtacağız. Sadece lise öğrencilerimize değil ortaokul öğrencilerimizde kitap dağıtacağız. Bundan sonra yarışmaları her ay yapacağız ve neticesinde farklı ödüller vereceğiz” dedi.

"BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, ülkenin geçmişten bugüne çok önemli yol kat ettiğini belirterek, “Bu güzel hadiseler insanı heyecanlandırıyor. Her ne kadar içimizden geçenlere tercüman olamasa da dilimiz şu yaşadığımız olay, üstat Necip Fazıl’ında ifadesiyle bir ömür boyu başımızı secdede tutsak, şükür olarak yerine getiremeyeceğimiz hadiselerdir. Bu ülkeden zamanın da 150 tane hacı çıkmamıştı. 150 kişi yoktu hacca giden. O noktalardan bu gün 2 milyondan fazla kişinin hacca gitmek için beklediği bir noktaya geldik. O noktadan da şimdi 16-17 yaşındaki çocuklarımızın Umreye gidebilme durumuna geldik. Bu basit bir turistik seyahat değildir. Bu çocuklar Tevhit tarihinin doğduğu yere gittiler” dedi.

"BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Umreye giden öğrenciler anlatılmaz duygular içerisinde olduklarını belirterek, “Öncelikle bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Oraya bu gün gitsek yine aynı duyguları yaşarız. Oraya gittiğinizde birçok milletten insanla karşılaşıyorsunuz ve herkese o kutsal topraklar için oraya gelmişlerdi. Hepsiyle aynı dili konuşmasanız dahi aynı amaç için orada bulunuyorduk ve anlaşabiliyorduk. İnşallah Umreye gitmek herkese nasip olur” dediler. Umreye giden öğrenci velileri ise çocuklarını Umreye gönderen Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.