Umut Akyürek'e delirten hastalık teşhisi konuldu

Onur Akay, meslektaşı Umut Akyürek’e, ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen trigeminal nevralji (ani yüz ağrısı) teşhisi konulduğunu duyurdu.

"DİŞÇİ HATASI"

Onur Akay , “Değerli sanatçı dostum Umut Akyürek, 5 aydır yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çekiyordu, kullandığı ilaçlar ise hiç fayda etmiyordu ve bu şikâyetlerini kimselere belli etmeden 5 aydır şarkı söylüyordu. Dün Umut’la konuştum, 'Maalesef dişçi hatası ve ihmali!' dedi. Meğer dişleri yapılırken beyinden gelen trigeminal sinirlerini zedelemişler. Kendisine ‘trigeminal nevralji’ teşhisi konulan Umut Akyürek, tıpta bilinen en şiddetli ağrılarla boğuşuyor.

"BENİ HAYATA KÜSTÜRDÜ"

Boş yere diş ve sinüzit tedavisi gören Umut’un rahatsızlığına, perşembe günü beyin cerrahi uzmanları bakacak. Umut, 'Ne olacak ben de bilmiyorum ama çok zor bir rahatsızlıkmış, beni hayata küstüren hastalık. Ne yapalım kaderde bu da varmış, dualarınızı eksik etmeyin.' diyor. Ben de canım dostuma acil şifalar diliyorum.” dedi.