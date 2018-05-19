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Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." dedi.

AA | 19.05.2018 - 12:35..
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Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kanal 7'de canlı yayınlanan bir programda gündeme dair açıklamalarda bulunurken bir seçim anketi sonucu da paylaştı.

"ELİMİZ RAHAT"

"24 Haziran'la ilgili elinizin çok rahat olduğunu söyleyebilir misiniz? Yoksa belirsiz bir tablo mu var?" sorusu üzerine Ünal, AK Parti'nin 16 yıldan beri dinamik yapısıyla hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de bölgeyi okuyabildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle de Türkiye'nin küresel bir aktör durumuna geldiğini söyledi.

Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE DÖNÜK 54-56 BANDINDAYIZ"

AK Parti'nin araştırmalarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından kimin ne kadar oy aldığına yönelik soruya Ünal, "Daha önce de açıkladığımız banttayız. Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." yanıtını verdi.

İNCE VE AKŞENER, MECLİS'E ÇALIŞIYOR

Mahir Ünal, Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranlarıyla ilgili soruya ilişkin de "Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır." ifadesini kullandı.

İnce ve Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacakları için daha çok Meclis'e dönük faaliyette bulundukları belirten Ünal, bu yüzden AK Parti'ye yönelik kara propaganda yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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