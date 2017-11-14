taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8720
EURO
4,5217
ALTIN
158,94
PETR
62,9400

UNESCO: ABD, 2011'den beri payını ödemiyordu

UNESCO'nun Genel Direktörü Audrey Azoulay, "ABD, UNESCO'nun başlangıcı ve sonu değildir." dedi.

14.11.2017 - 09:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörlük görevine yeni seçilen Audrey Azoulay, France Inter radyo kanalına ABD'nin UNESCO'dan çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD UNESCO'NUN BAŞLANGICI VE SONU DEĞİLDİR

ABD'nin bu kararına saygı duyduğunu belirten Azoulay, "ABD, UNESCO'nun başlangıcı ve sonu değildir." dedi.

UNESCO'nun ABD olmadan da faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Azoulay, ABD'nin 2011 yılından bu yana kendisine düşen payı UNESCO'ya ödemediğini hatırlattı.

UNESCO: ABD, 2011'den beri payını ödemiyordu

"ABD'NİN KARARI SÜRPRİZ DEĞİL"

ABD'nin "çok taraflılık" ile ilgili pozisyonu göz önüne alındığında bu kararının "sürpriz" olmadığını belirten Azoulay, UNESCO'yu terk etmenin ABD'nin çıkarına olmadığına inandığını vurguladı.

Azoulay, ayrıca UNESCO'yu siyasi gerginliklerden uzak tutulması ve örgütü bütünüyle değerlendirilmesi gerektiği sözlerini ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrıldığını bildirmişti. Kararın, UNESCO Anayasası'nın 2'nci maddesinin 6'ncı bölümüne göre, 31 Aralık 2018'de hayata geçeceği kaydedilen açıklamada, ABD'nin bu tarihe kadar kurumdaki mevcut rolünü sürdüreceği belirtilmişti.

UNESCO: ABD, 2011'den beri payını ödemiyordu

FİLİSTİN UNESCOYA DAHİL EDİLİNCE DESTEĞİ KESMİŞLERDİ

UNESCO'nun Dünya Miras Komitesinin, Filistin'in El-Halil kentindeki Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararı, ABD ve İsrail'de memnuniyetsizlikle karşılanmıştı.

ABD ve İsrail, 2011'de Filistin'in UNESCO'ya dahil edilmesinde sonra örgütün fonlarına katkısını durdurmuştu.

Azoulay, 13 Ekim'de UNESCO Yürütme Kurulu tarafından Genel Direktör seçilmiş, ardından 10 Kasım'da UNESCO'nun genel üyeleri tarafından onaylanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Trans öğrencisine kız diyen öğretmen açığa alındı
İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde bir matematik öğretmeni, cinsiyet değiştirip erkek olan öğrencisine ‘kız' dediği için görevinden alındı
Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı
İngiliz The Times gazetesi, Suudi Prens Selman'ın Filistin lideri Abbas'a "ABD barış planını ya kabul ya da istifa et" dediğini iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyareti
Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Türk bayrağının yansıtıldığı Arap Körfezi Meydanı'ndaki Kuveyt'in sembol kuleleri kırmızı beyaz oldu.
ABD: PKK ve DEAŞ'ın anlaşmasına saygı duyuyoruz
Pentagon, PKK/PYD'nin Rakka'yı terk etmeleri için DEAŞ ile gizli anlaşma yaptığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

11
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

101
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

62
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

40
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

28
Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

18
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM