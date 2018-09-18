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UNESCO listesindeki kaleye PVC pencere

Mersin'de Roma döneminden kalan Mamure Kalesi’ndeki restorasyon çalışmalarında PVC pencere ve mermer kullanıldı.

İHA | 18.09.2018 - 16:00..
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Anamur Kültür Derneği Başkanı Yaşar Alıcı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük kalelerinden biri olan Mamure Kalesi’nde 2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesinin ardından başlatılan restorasyon çalışması nedeniyle kalenin tarihi dokusunun yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

"UCUBE HALE GETİRİLMİŞ YAPI"

Alıcı, "Mamure Kalesi’nin doğal dokusu hiç bu kadar tahrip edilmemiş, saygısız davranılmamıştı. Yüklenici firma, buranın doğal dokusunu bozmama konusunda taahhüttü var mıydı? O taahhüttü yerine getirdi mi getirmedi mi? Getirmediği çok açık, araştırılması lazım." dedi.

"Tarih kültür sorumluluğu taşıyan herkese sesleniyorum" diyen Alıcı, "Restorasyon adı altında yapılmakta olan gerçeği bozma, ucube hale getirme projesinin durdurulmasını istiyoruz. Bu ucube haline getirilmiş yapıyı yetkililer görmeli" ifadelerini kullandı.

UNESCO listesindeki kaleye PVC pencere VİDEO


CEM YILMAZ ZİYARET ETTİ

Kaleyi ziyarete gelen Cem Yılmaz ise, "Daha önce burada plastik pencere gördüğümü hatırlamıyorum. Geçen yıl da bekçi olduğu halde buradan top çalınmıştı. Restorasyonda surların uçlarında mermer parçaları kullanmışlar. Bazı yerlerde ise kırmızı kiremit kullanılmış. Tarihe ve insanlık mirası olan bütün her şeye saygısızlık içerisindeyiz. Bu anlayışı anlayamıyorum." dedi.

UNESCO listesindeki kaleye PVC pencere

UNESCO listesindeki kaleye PVC pencere

UNESCO listesindeki kaleye PVC pencere

UNESCO listesindeki kaleye PVC pencere

UNESCO listesindeki kaleye PVC pencere


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