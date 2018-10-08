UNESCO listesine giren Harput'a yoğun ilgi

Elazığ’da açık hava müzesini andıran kale ve Pisa kulesinden bile eğri olan minaresi bulunan Ulucami ile birlikte bir çok tarihi yapıyı barından Harput Mahallesi, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine girmesiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.

HARPUT'A ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Elazığ’ın binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasının yer aldığı Harput Mahallesinde sonbaharın gelmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi azalmadı.

Elazığ Belediyesinin çalışmasıyla UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen Harput'a, İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere bir çok kentten gelen yerli turist ilgi gösteriyor.

Zaman zaman yabancı turistlerin de geldiği Harput'ta, kale ve Pisa kulesinden bile eğik olduğu tespit edilen eğri minareyi gezenler hayranlığını dile getiriyor.

"BURADA BÜYÜK BİR HAZİNE YATIYOR"

Harput’a geldikleri için çok memnun olduklarını belirten Kemal Şendik,"Gerçekten burada büyük bir hazine yatıyor. Her tarafta ayrı bir hazine ayrı bir tarih var. Buranın daha çok ilgi ve turist alması lazım. Buraya gelen insanların burada en az 1 gün geçirmesi gerekiyor. Genelde biz Malatya’ya giderken burada 1-2 saat geçirebiliyoruz. Ancak Harput daha fazla ilgiyi hak ediyor" dedi.



