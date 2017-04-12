taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.201
USD
3,6793
EURO
3,9071
ALTIN
150,68
PETR
56,5100

UNICEF: Çocuk intihar bombacısı sayısı artıyor

UNICEF, terör örgütü Boko Haram'ın çocuk yaştaki intihar bombacılarının sayısının arttığı uyarısında bulundu.

12.04.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Boko Haram'ın Orta Afrika'da Nijerya, Kamerun, Nijer ve Çad arasında yer alan Çad Gölü bölgesindeki intihar saldırılarında kullandığı çocukların sayısında büyük artış olması endişe verici." ifadeleri kullanıldı.

"3 AYDA 27 ÇOCUK KULLANILDI"

Aynı açıklamada; "Çad Gölü bölgesinde yılın 3 ayında intihar saldırılarında 27 çocuk kullanıldı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 9'du." bilgisi verildi. UNICEF Batı ve Orta Afrika Direktörü Marie-Pierre Poirier de "Yılın ilk 3 ayında bölgede intihar saldırılarında kullanılan çocuk sayısı, geçen yılın tamamında kullanılanlarla hemen hemen aynı. Bu çocuklar suçlu değil, kurban." değerlendirmesinde bulundu.

117 BOMBALI SALDIRI

Ayrıca; Nijerya, Kamerun, Çad ve Nijer'de 2014'ten bu yana 117 çocuğun bombalı saldırı düzenlemek için kullanıldığı ve bunların büyük bir kısmının kız çocuğu olduğu belirtiliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

130
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

346
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

168
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

125
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

124
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

183
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

279
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM