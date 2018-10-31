UNICEF''in ülkelere göre okul öncesi eğitim raporu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından sanayileşmiş ülkeleri kapsayan bir araştırma raporu, genel olarak eğitim eşitliğinin en çok sağlandığı ülkenin Letonya olduğunu ortaya koydu.

MALTA VE BULGARSİTAN İLK SIRADA

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 41 ülkede yapılan “Adil olmayan bir başlangıç” başlıklı araştırmaya göre, eğitimde eşitsizliğin en yaygın görüldüğü ülkelerin Bulgaristan ve Malta olduğu belirtildi. Almanya ise genel eğitim eşitliği açısından 23'üncü sırada yer alıyor.

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK

UNICEF’e bağlı araştırma merkezi Innocenti tarafından hazırlanan rapor kapsamında, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verileri değerlendirildi.

Araştırma raporunda, ülkeler arasında çocuklara okul öncesi dönemde verilen destek ile ilkokul ve ortaokulda sunulan imkanlar karşılaştırıldı.

Bunun yanı sıra ebeveynlerin eğitim durumu, göçmen kökenli olmak, cinsiyet, okul türü gibi etkenlerden hangilerinin eğitimde eşitsizliğe yol açtığı incelendi.

TÜRKİYE KARNESİ

Araştırma kapsamında incelenen bütün ülkelerde, ebeveynlerin eğitim ve sosyal durumunun çocukların eğitimdeki başarısını etkilediği görüldü.

Araştırmanın yapıldığı 16 ülkede, yoksul ailelerinin çocuklarının ekonomik durumu iyi olan ailelere kıyasla okul öncesi eğitimden daha az yararlandığı belirlendi.

Okul öncesi eğitimde eşitlik açısından Litvanya, İzlanda ve Fransa en üst sıralarda yer alıyor. Türkiye ise araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında bu bakımdan son sırada yer alıyor.

ZORUNLU EĞİTİM

Raporda, 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de her üç çocuktan ikisinin zorunlu eğitim öncesi anaokuluna gittiği belirtildi. Buna göre, Türkiye’deki çocukların 68,6’sı ilkokula başlamadan önce haftada en az bir saat okul öncesi eğitim imkânından yararlanıyor. Bu oranla 41 ülke arasında sonuncu olan Türkiye'nin bir üst basamağında yüzde 86,8 ile ABD var.



