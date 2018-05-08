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Unilever'den sokakları istila çağrısı
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Unilever'den sokakları istila çağrısı

Dünya devi bir marka, Gezi kafalı reklamcılarıyla algı yönetimi yapıyor.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 11:13..
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Unilever'den sokakları istila çağrısı

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Türkiye'de marketlerde satılan neredeyse her ürünü üreten Unilever, 24 Haziran seçimlerinden bir gün önce, 23 Haziran'da, sokakları istila etkinliği düzenleyecek.

Hollanda menşeli Unilever firması, geleneksel olarak düzenlediği sokakları istila hareketini bu yıl 23 Haziran'da, yani seçimden bir gün önce gerçekleştirecek. Geleneksel etkinliğin afişlerinde adeta yeni Gezi ezgileri yatıyor.

Unilever'den sokakları istila çağrısı

İSTİLA ÇAĞRISI

Unilever Food Solutions, ‘Sokakları İstila’ etkinliğinde, tüm çalışanları ile sahaya inerek sürdürülebilir yaşam felsefesi adı altında yaptığı "masumane" etkinliğin altında kirli mesajlar yatıyor.

Büyük etkinliklerin dahi seçim nedeniyle ertelendiği haftada seçimden bir gün önce "sokakları istila" sloganıyla bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıyor, yeni bir ayaklanmaya çağırıyor.

Unilever'den sokakları istila çağrısı

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