United Airlines CEO'su: Personel görevini yaptı

Munoz, şirket çalışanlarına yolladığı e-postada uçaktan çıkartılan yolcunun kavgacı tavırlar sergilediğini iddia etti ve "Yolcu koltuğundan kendi rızası ile kalkmayı reddederek uçuş ekibine havalimanının güvenlik görevlilerini çağırmaktan başka şans bırakmadı." dedi.

"STANDART BİR UYGULAMA"

Oscar Munoz, böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduğunu ancak uçakta havayolu personeline yer kalmadığı durumlarda yolcuların başka bir sefere aktarılmasının "standart bir uygulama" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayda, havayolu personeline yer açmak için dört yolcudan uçaktan inmeleri talep edilmiş, yolculardan birinin uçağı terk etmek istememesi üzerine ise yolcu uçaktan yerlerde sürüklenerek çıkartılmıştı.

Chicago Havacılık Departmanı ise, olaya dahil olan üç havalimanı güvenlik görevlisinden birinin zorunlu izne çıkarıldığını açıkladı.

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