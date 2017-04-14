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United Airlines mağduru havayolu şirketinden davacı olacak

United Airlines'ta darp edilerek hastaneye kaldırılan Dr. David Dao'nun avukatı ve kızı dün basın açıklaması yaptı.

14.04.2017 - 09:26
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United Airlines çalışanlarına yer açmak için darp edilerek uçaktan atılan Vietnam kökenli ABD vatandaşı Dr. David Dao'nun darp sırasında iki dişini kaybettiğini ve çenesinin kırıldığını açıklayan avukatlar, Dao'nun davacı olacağını belirtti.

United Airlines mağduru havayolu şirketinden davacı olacak

69 yaşındaki Dao'nun kızı Crystal Dao Pepper, Chicago'da düzenlediği basın toplantısında, babasının maruz kaldığı muamelenin kendilerini tiksindirdiğini açıkladı.

DARP EDİLEREK UÇAKTAN İNDİRİLMİŞTİ

Havayolu görevlilerinin, United Airlines çalışanlarına yer vermek için uçaktan inmesini talep ettiği Dao bunu reddetmiş, sonraki gün bakması gereken hastaları olduğunu söylemişti. Bunun üzerine havayolu görevlileri havalimanı güvenliğini çağırmış ve Dao'yu bilincini kaybedene kadar darp ederek uçaktan indirmişti.

United Airlines mağduru havayolu şirketinden davacı olacak

"YAŞADIKLARI VİETNAM SAVAŞI'NDAN DAHA KÖTÜYDÜ"

Dao'nun avukatı Thomas Demetrio, Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek "Dao 1975 yılında Vietnam'da Saygon'un düşmesinin ardından bir botla nehri aşarken korkunç tecrübeler yaşamıştı. United uçağında yaşadıklarının ise bundan daha kötü olduğunu söylüyor" dedi.

AMELİYAT OLACAK

Avukatlar, Dao'nun rekonstrüktif rekonstrüktif ameliyat olacağını da söyledi ve ne Dao'nun ne de avukatlarının United Airlines'dan bir haber alamadığını belirtti. United ise Dao'nun darp edildiği uçuşta yer alan tüm yolculara bilet ücretlerini iade edeceğini açıkladı.

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