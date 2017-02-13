taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.144
USD
3,6881
EURO
3,9247
ALTIN
145,79
PETR
56,3700

United Airlines pilotu yolcuları korkuttu

ABD'de sefere hazırlanan uçağa üniformasız ve geç gelen pilot "Kusura bakmayın kocamdan boşanıyorum" diyerek uçuş izni istedi..

13.02.2017 - 14:20
  1. Haberler
  2. Dünya

1

Olay Cumartesi öğleden sonra Teksas Austin-Bergstrom havaalanında yaşandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, adı açıklanmayan pilot, uçağa geç geldi. Üniforma giymeyen pilot, "Özür dilerim. Geç kaldım. Boşanıyorum da" dedi ve yolculara bu şekilde uçmasında bir sakınca olup olmadığını sordu.

ANONSLARINA DEVAM ETTİ

Randy Reiss adlı bir yolcuya göre, uçaktakiler gülüşerek pilota onay verdiler. Ancak pilot daha sonra anonslarına devam edince uçaktaki hava değişti.

YOLCULAR UÇAĞI TERK ETTİ

Pilot, "Kime oy verdiğiniz umurumda değil. Ben ikisine de vermedim. Çünkü ikisi de yalancı. Şimdi susacağım ve uçuşa geçeceğiz. Uçağı yardımcı pilot kullanacak. Merak etmeyin o bir erkek" deyince, 20 kadar yolcu güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek uçağı terk etti.

ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Pilotun akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen bazı yolcuların çığlık attığı ve "Güvenliği çağırın" diye bağırdığı belirtiliyor.

Bunun üzerine pilot ve kabin ekibi değiştirildi ve uçak bir-buçuk saatlik gecikmeyle havalandı.

United Airlines, yolculardan özür diledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

93
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Başbakanı'nı kabul etti

185
İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

144
Mudo'nun patronu Erdoğan'a teşekkür etti, linç başladı

Mudo'nun patronu Erdoğan'a teşekkür etti, linç başladı

87
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

24
Serdar Erener'in yeni imajı

Serdar Erener'in yeni imajı

35
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM