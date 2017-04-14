United Airlines sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Geçtiğimiz günlerde fazla rezervasyon yapılan bir uçakta yolculardan birini sürükleyerek uçaktan çıkarması nedeniyle büyük tepki alan United Airlines, yeni bir olaya daha imza attı.





YOLCUYU AKREP ISIRDI

Bu sefer de ABD'nin Houston şehrinden, Kanada'nın Calgary şehrine sefer yapan United Airlines'a ait uçakta, Richard Bell isimli bir yolcuyu akrep ısırdı.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

Yaşanan bu olayların ardından United Airlines hisseleri güne sert bir düşüşle başladı. Hisseler yüzde 3.85 düşüşle 68.77 dolara geriledi.

KAFALARINA KASK TAKTILAR

Yaşanan bu olayların ardından United Airlines'ın yolcuları hem durumu protesto etmek, hem de kendilerini korumak için çeşitli yollara başvuruyor. Hafta içi yolcular, uçakta yaşanabilecek şiddete karşı kafalarına kafalarına kask geçirerek yolculuk etti.





KORUMA TEKNİKLERİ İÇEREN VİDEO YAYINLANDI

Sosyal medyada ise United Airlines'ı tercih eden yolcular için kendini koruma tekniklerini içeren bir video yayınlandı.

United Airlines yolcuları için savunma teknikleri dersi VİDEO



