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United Airlines ve uçaktan attığı doktor uzlaştı

United Airlines uçağından darp edilerek indirilen doktor David Dao, tazminat için mahkemeye başvurmadan aralarında anlaştı.

28.04.2017 - 07:44
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United Airlines ve uçaktan attığı doktor uzlaştı

69 yaşındaki David Dao'nun avukatları, Amerikan havayolu şirketi ile mahkemeye başvurmaksızın uzlaştıklarını açıkladı.

DARP EDİLEREK ÇIKARILMIŞTI

Nisan ayının başında Vietnam kökenli ABD vatandaşı doktor David Dao, darp edilerek ve koridorda sürüklenerek United Airlines'ın uçağından çıkarılmıştı. Dao kabin ekibine yer olmadığı için uçaktan zorla çıkarılmak istenirken, iki dişini kaybetmiş ve burnu kırılmıştı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Olay dünya çapında tepki toplamış, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve havayolu şirketi geniş bir kesim tarafından kınanmıştı.
Perşembe günü tarafların barışçıl bir şekilde anlaştığı duyuruldu. Avukatlar, anlaşmanın bir gereği olduğunu söyleyerek, maddi tazminatın ne kadar olduğunu gizli tuttu.

United Airlines ve uçaktan attığı doktor uzlaştı

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Avukatların yaptığı açıklamada, United Airlines CEO'su Oscar Munoz için, "Doğru olanı yapacağını söyledi ve yaptı" denildi. Dao'nun avukatlarından Thomas Demetrio, müvekkilinin farkında olmadan "milyonlarca yolcunun hayatlarını iyileştirecek değişikliklerin uygulamaya konulmasını sağlayan bir şampiyona" dönüştüğünü söyledi.

UNİTED AİRLİNES'IN DİĞER VUKUATLARI

Vietnam kökenli bir ABD'li doktorun yaka paça uçaktan atılması, son iki ay içinde United Airlines'ın itibarına zarar verdiği yorumları yapılan tek olay değil.
Tarafların anlaştığı duyurusu, United havayolu şirketinin bilet sahiplerini uçaktan inmeye ikna etmek için yeni bir ödeme planı hazırladığı yönündeki açıklamasıyla aynı gün geldi.

United Airlines ve uçaktan attığı doktor uzlaştı

Şirket, koltuğundan rızası ile vazgeçen yolculara 10 bin dolara kadar ödeme yapmayı teklif edecek.

Çarşamba günü de, dev bir tavşanın taşıma sırasındaki ölümü ile havayolu şirketi yeniden gündeme gelmişti. 90 santimetre boyundaki Simon isimli tavşan Chicago'dan Londra'ya götürülürken hayatını kaybetti.

Şirket, Mart ayı içinde de, iki kızın "giydikleri tayt" nedeniyle uçağa alınmaması ile de tanınıyor.

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