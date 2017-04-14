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United Airlines yolcularından kasketli önlem

United Airlines’ı yine tercih eden yolcular, bu kez, darp olayına maruz kalmamak için kafalarına kask geçirerek yolculuk ettiler.

14.04.2017 - 03:24
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ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nın, "overbook" uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları, sonraki uçuş için ikna edilemeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirilmişti. Yolcuların bu kez uçağa 'hazırlıklı' geldikleri görüldü.

SKANDAL YAŞANMIŞTI

ABD'de havayolu şirketlerini bilet iptallerine karşı korumayı amaçlayan "overbook" satış uygulaması, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda skandala dönüştü. United Hava Yolları'nın 3411 sefer sayılı pazar günkü uçuşu ile Chicago'dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine gitmek için bilet alan 4 yolcunun yaşadığı tatsız deneyim, sosyal medyada yayınlanan 31 saniyelik video sayesinde çok geniş bir kitleye ulaştı.

YOLCULARDAN KASKETLİ TEPKİ

United Airlines'ın tartışmalara yol açan uygulamasının ardından bugün sosyal medyada dikkati çeken bir kare yayınlandı. Görüntülerde firmanın yolcularının ilginç bir güvenlik önlemi almış olduğu görülüyor. Uçuş öncesi bir grup yolcu, kasket takarak tepkilerini gösterdi.

United Airlines yolcularından kasketli önlem

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