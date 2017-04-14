taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.853
USD
3,6887
EURO
3,9211
ALTIN
152,60
PETR
55,6100

United Airlines yolcusunu akrep ısırdı

ABD'nin Houston şehrinden, Kanada'nın Calgary şehrine sefer yapan United Airlines'a ait uçakta, Richard Bell isimli bir yolcuyu akrep ısırdı

14.04.2017 - 14:58
  1. Haberler
  2. Dünya

united

Başına gelen talihsiz olayı basına anlatan Bell, yemek servisi esnasında kabindeki başüstü dolabından başına bir şey düştüğünü hissettiğini, elini başına götürdüğünde ise bunun bir akrep olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Bell, "Yanımda oturan Meksikalı bir beyefendi, 'Bu bir akrep, ve çok zehirli' dedi. Akrebi başımdan alıp önümdeki tepsiye attım. O esnada akrep beni ısırdı." şeklinde konuştu.

HAVAYOLU ŞİRKETİ 'HAYATİ TEHLİKESİ YOK' DEDİ

ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinden United Airlines, bir yolcunun zorla uçaktan indirildiği olayla aynı gün gerçekleşen olayı doğrulayarak, akrebin ısırdığı yolcuya kabin görevlilerinin müdahale ettiğini açıkladı. Açıklamada, akrebin ısırığının 'hayati tehlike oluşturmadığı' kaydedildi.

United Airlines yolcusunu akrep ısırdı

​Richard Bell'in eşi Linda, havayolu şirketinin kendilerinden özür dileyerek tazminat teklif ettiğini bildirdi.

YOLCU, UÇAKTAN YERDE SÜRÜKLENEREK İNDİRİLMİŞTİ

United Airlines geçen salı günü, 'overbook' uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları sonraki uçuş için ikna edemeyince, yolculardan birini uçaktan polis nezaretinde zorla indirmişti. Yolcunun yerde sürüklendiği olay, büyük tepkilere neden olmuştu.

United Airlines yolcusunu akrep ısırdı

United Airlines yolcusunu akrep ısırdı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

121
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

427
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

246
Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

27
Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

101
Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

331
Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM