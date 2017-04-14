United Airlines yolcusunu akrep ısırdı

Başına gelen talihsiz olayı basına anlatan Bell, yemek servisi esnasında kabindeki başüstü dolabından başına bir şey düştüğünü hissettiğini, elini başına götürdüğünde ise bunun bir akrep olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Bell, "Yanımda oturan Meksikalı bir beyefendi, 'Bu bir akrep, ve çok zehirli' dedi. Akrebi başımdan alıp önümdeki tepsiye attım. O esnada akrep beni ısırdı." şeklinde konuştu.

HAVAYOLU ŞİRKETİ 'HAYATİ TEHLİKESİ YOK' DEDİ

ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinden United Airlines, bir yolcunun zorla uçaktan indirildiği olayla aynı gün gerçekleşen olayı doğrulayarak, akrebin ısırdığı yolcuya kabin görevlilerinin müdahale ettiğini açıkladı. Açıklamada, akrebin ısırığının 'hayati tehlike oluşturmadığı' kaydedildi.

​Richard Bell'in eşi Linda, havayolu şirketinin kendilerinden özür dileyerek tazminat teklif ettiğini bildirdi.

YOLCU, UÇAKTAN YERDE SÜRÜKLENEREK İNDİRİLMİŞTİ

United Airlines geçen salı günü, 'overbook' uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları sonraki uçuş için ikna edemeyince, yolculardan birini uçaktan polis nezaretinde zorla indirmişti. Yolcunun yerde sürüklendiği olay, büyük tepkilere neden olmuştu.