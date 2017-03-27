United Airlines tayt giyen kızları uçağa almadı

Olay Pazar sabahı Denver-Minneapolis uçuşu öncesi yaşandı.

"TAYTLAR KURALLARA UYGUN DEĞİL"

BBC Türkçe'nin haberine göre; Shannon Watts adlı Twitter kullanıcısının yaşananları paylaşmasıyla duyulan olayda, biri 10 yaşında olan 2 kız, United Airlines görevlilerince uçağa binmeden önce durduruldu.

Görevliler, ellerinde "United Pass" bileti bulunan kızlara giydikleri taytların bu sınıftaki uçuşlar için uygun olmadığını söyleyerek, kızlardan taytlarının üstüne elbise giymelerini istedi.

Watts, aynı durumda olan bir başka kızın taytının üstüne elbise giymesinin ardından uçağa alındığını, 2 çocuğun ise kapıdan geri dönmek zorunda kaldığını belirtti. Dizlerinin üstünde şort giymiş bir adamın ise aynı bilet kategorisinde uçağa alındığını söyleyerek uygulamaya tepki gösterdi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ KARARI SAVUNDU

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla, United Airlines, uygulamanın cinsiyetçi olduğunu savunanların eleştiri yağmuruna tutuldu.

United Airlines ise kızların elindeki bilet sınıfının kıyafet kuralı olduğunu belirterek, uçuş görevlilerinin uygulamasını savundu.

Havayolu şirketi, "United Pass" biletlerinin şirket çalışanlarına ya da onların "uygun bulunan yakınlarına" verildiğini belirtti.