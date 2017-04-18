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United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United, evlenmek için Kosta Rika'ya gitmekte olan çifti, Houston'da uçaktan indirdi.

18.04.2017 - 00:24
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United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

Damat adayı Michael Hohl'un, Houston medyasından KHOU'ya yaptığı açıklamaya göre, Hohl ve nişanlısı Amber Maxwell cumartesi günü evlenmek için Salt Lake City'den Kosta Rika'ya doğru yola çıktı.

BOŞ KOLTUKLARDA OTURUYORLARDI

Texas'ın Houston kentinde aktarma yapan çift, Kosta Rika uçağında kendi koltuklarının bulunduğu 24. sırada bir yolcunun uzandığını görünce 21. sıradaki boş koltuklara oturdu.

Ancak firma 21. sırayı "Ekonomi plus" olarak biletlendirdiği için kabin görevlileri çifti uyararak yerlerine geçmesini istedi.

"BU DAVRANIŞA ANLAM VEREMEDİK"

Bu uyarıya tepki gösteren çift ile görevliler arasındaki tartışmanın ardından kabin görevlileri çifti uçaktan indirdi. Ertesi gün başka bir uçakla yollarına devam etmek zorunda kalan çift, şirketin bu davranışına anlam veremediklerini ve bir daha asla United hava yollarını kullanmayacaklarını söylediler.

FİRMA KARARI SAVUNDU

United havayollarından yapılan açıklamada ise söz konusu koltukların ücretinin daha fazla olduğu, kabin görevlilerinin ikazına rağmen çiftin kendi koltuklarına geçmemekte ısrar ettikleri için uçaktan indirildikleri belirtildi.

United uçağında geçen hafta da benzer bir olay yaşanmış ve kamuoyundan çok sert tepki gelmişti.

Chicago'dan Louisville kentine gitmek için uçağa binen yolculardan, fazla bilet satıldığı gerekçesiyle dört kişinin gönüllü olarak inmesi istenmiş, 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca da bilgisayar tarafından belirlenen 4 yolcu uçaktan indirilmek istenmişti.

YOLCU YERDE SÜRÜKLENMİŞTİ

Kurada ismi çıkan Dr. David Dao, uçaktan inmeyi reddedince diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı. Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmış ve United CEO'su özür dilemişti.

United Airlines sosyal medyanın gündeminden düşmüyor haberi

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

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