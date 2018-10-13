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Üniversite adayına iki farklı sınav sonuç belgesi geldi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Nur Sema Demir'e Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 ayda iki farklı sonuç belgesi gönderildi.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 16:13..
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Üniversite adayına iki farklı sınav sonuç belgesi geldi

Mardin'de yaşayan Nur Sema Demir, 31 Temmuz’da açıklanan üniversite sınavında, sayısal bölüm sorularından 253, sözelden 278 ve temel yeterlilik testinde 324 puan aldı.

İTİRAZ ETTİ

Aldığı puana göre tercih yapan Nur Sema Demir, 1 ay sonra açıklanan yerleştirme sonucunda sayısal puanının, ‘0’ olduğunu ve 4 yıllık bir fakülte beklerken, 18’inci tercihi olan 2 yıllık Moda Tasarımı Bölümü’ne yerleştirildiğini öğrenince şok yaşadı ve ÖSYM’ye itirazda bulundu.

Üniversite adayına iki farklı sınav sonuç belgesi geldi

ÖSYM: GEÇ KALDINIZ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Nur Sema Demir’e gönderilen yanıtta, itiraz için geç kaldığı belirtildi. Kendisinden düşük not alan arkadaşlarının bile 4 yıllık fakülteye yerleştiğini öğrenen Demir'in hayalleri yıkıldı.

"İTİRAZ İSTEĞİNİZ İNLENMEYE ALINMADI"

ÖSYM’den Demir’e gönderilen cevapta, "İtiraz isteğiniz incelemeye alınamamıştır" dendi.

Demir ailesi, itirazdan sonuç alamayınca ÖSYM’ye bir kez daha itirazda bulundu. Dilekçede, bir ay ara ile açıklanan iki ayrı sonuç belgesindeki puanların ve doğru yanlış cevap sayısının değişimi ile ilgili bilgi istenildi.

Üniversite adayına iki farklı sınav sonuç belgesi geldi

"KIZIMIN BİR YILI KAYIP OLDU"

Nur Sema Demir’in babası Gürkan Demir, "Kızım mağdur edildi. Mahkemeye başvuracağız ama, sanırım ÖSYM, bu konuda sınav belgesinin incelenmesini de engelleme hakkına sahip. Olan benim kızıma oldu, yanlış yüzünden 1 yılı kayıp oldu" diye konuştu.

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