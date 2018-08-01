Üniversite adayları baraja takıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları önceki gece açıklandı. Sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet adresinden öğrenen adaylar için 7-14 Ağustos arasında tercih süreci başlayacak.

YARIMŞAR NET ZORUNLULUĞU TEK TESTTE

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçların yanı sıra ‘YKS Ön Değerlendirme Raporu’da yayımlayarak, sınavlara ilgili önemli verilere yer verdi. Sınava günler kala adayların puanının hesaplanması için iki testten yapılması gereken yarımşar net zorunluğu tek teste indirilmişti.

BARAJ ENGELİNE TAKILDILAR

Puanın hesaplanması için sorumlu olunan herhangi bir testten yarım net yapılmasının yeterli olması adayların işine yaradı. ÖSYM’nin yayınladığı raporda bu durumun barajı geçen aday sayısında artışa yol açtığı görüldü.

Geçen yıla göre barajı geçen aday sayısında artış yaşandı. Ancak yine de TYT’de puanı hesaplanan 2 milyon 260 bin 273 adayın 496 bin 616’sı, 150 barajını geçemedi.

Yani adayların neredeyse dörtte biri, TYT’de 150 puan için yeterli olan yaklaşık 15 neti çıkaramadı. Dolayısıyla 496 bin 616 adayın TYT puanı hesaplanmadı. Barajı geçen 1 milyon 763 bin 657 aday, özel yetenekle alan üniversiteleri, önlisans ve açıköğretim programlarını tercih edebilecek.

LİSANS PROGRAMLARINI SEÇEBİLECEKLER

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise, sınavı geçerli olan 1 milyon 877 bin 568 aday arasında, 180 barajını sayısalda 434 bin 358, eşit ağırlıkta 745 bin 485, sözelde 912 bin 284, yabancı dilde ise 66 bin 898 aday geçti. Böylece bu adaylar, lisans programlarını seçebilecek.

Eğitimcilerin daha önceki analizlerine göre, AYT’de 180 barajına ulaşmak için TYT’de 15 net çıkaran adayın ortalama 20 net daha yapması yeterliydi.

SORULARI DOĞRU YANITLAYAMADILAR

Uzmanlara göre, TYT’de 41 bin 281 aday 100 puan ve üstü alamadı. Yani bu adaylar yarım net bile yapamadı. Çünkü eğitimciler, TYT’de yarım net yapmanın 100 puan almak için yeterli olduğu belirtiyor. Ayrıca ÖSYM’nin verilerinde derslerde yapılan doğru sayıları da yer alıyor.

Buna göre de, TYT temel matematik testinde adayların yüzde 8’e yakını hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Fen bilimlerinde ise yaklaşık yüzde 7’si soruların hiçbirini yapamadı.

AYT’deki matematik testinde adayların yüzde 11’i, fen bilimlerinde ise yüzde 8’e yakını hiçbir soruyu doğru yanıtlayamadı.

EN BAŞARILI TEST TÜRKÇE

Adayların testlere göre puan ortalamalarına da yer verildi. Buna göre, tüm testlerde Türkçe en başarılı, fizik ise adayların en başarısız olduğu testler oldu. Türkçe’de ortalama olarak 40 soruda 16 ortalama yakalandı.

Türkçe’de geçen yıllara göre ortalama biraz düştü. Ancak sınav geneline bakıldığında adayların en başarılı testi Türkçe oldu.

FEN ZORLADI

Yeni nesil matematik soruları ortalamalara da yansıdı. Temel matematik testinin ortalaması 5.6. Fen ortalamasının da düşük olduğu, fenin adayları zorladığı ortaya çıktı.



