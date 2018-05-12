Üniversite adayları için son prova

Trabzon'un yanı sıra Giresun, Gümüşhane ve Rize'den gelerek sınava giren öğrenciler, KTÜ Kanuni Kampüsü ile bazı liselerde gerçekleştirilen sınavda, 63 kişilik sınav soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan soruları yanıtladı.

SINAV ÖNCESİ PROVA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mesut Kaş, yaptığı açıklamada, ilk kez 2015 yılında uygulanan sınavın dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Sınav provası ile öğrencilerin sınav öncesi ve sonrası kendilerini her anlamda test edebilecekleri bir ortam oluşturulduğunu vurguladı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ TECRÜBE EDİNİYOR"

Mesut Kaş,"Öğrencilerimiz bir deneme sınavına girmiyorlar. Burada ÖSYM'nin yaptığı sınav standartlarını birebir tecrübe ediniyorlar. İki gün sürecek sınavın birinci oturumunda öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi'ne tabi oldular. 766 sınav salonunda birinci ve ikinci oturumda 10 bin 163 öğrenci sınava girdi. Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne de 34 sınav salonunda 676 öğrenci katılacak. Sınav provasında iki gün boyunca 21 bin üniversite öğrenci adayı ter dökerek tecrübe kazanmış olacak" dedi.