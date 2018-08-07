Üniversite adayları için YKS tercihi bugün başlıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS), sonuçlarını 31 Temmuz'da adaylara duyurdu. ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunda tercih işlemleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA, TERCİHLER EYLÜLDE

Uzmanlar öğrencileri detaylı bir araştırmadan sonra tercih yapmalarını önerdi. Tercih sonuçları ise ÖSYM tarafından 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TERCİH İÇİN BARAJ ŞARTI

YKS’ye başvuran bütün adaylar tercih yapma hakkına sahip değil. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılmayanlarla TYT’ye girip baraj puanı olarak belirlenen 150’nin altında puan alanlar tercihte bulunamıyor. Tercih yapabilmek için öncelikle TYT’ye katılmak ve yeterli baraj puanını aşmak gerekiyor.

Sadece sınavın ilk oturumu olan TYT’ye katılıp 150 ve üzerinde puan alanlar, kılavuzda Tablo-3’te gösterilen önlisans bölümlerinden tercih yapabiliyor. Diğer oturumlar olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve/veya Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılıp, bunlardan birinden veya ikisinden de 180 ve üzerinde puan alan adaylar da bu programlara tercih listesinde yer verme hakkına sahip.

ÖN LİSANS VE LİSANS TERCİHİ

TYT’ye katılan bir üniversite adayının lisans tercihinde bulunabilmesi için öncelikle ikinci oturum AYT ve/veya üçüncü oturum YDT’ye girip 180 ve üstünde puan alması gerekiyor. Bu adaylar hem Tablo-3’teki önlisans hem de kılavuzda Tablo-4’te gösterilen lisans programlarını tercih edebilir.

TYT’den 150 veya daha üstünde puan alıp AYT ya da YDT’ye katılmayanlar ile AYT/YDT’ye katılıp 180’in altında puan alanlar da önlisans programlarından tercih yapabiliyor. Ancak bu adayların lisans programı seçme şansı yok.

TERCİH SIRASININ ÖNEMİ

Tercih yapma hakkı olan her adayın öncelikle yapması gereken işlem, girmek istediği önlisans ve lisans programlarını Tablo-3 ve Tablo-4’ten bularak tercih sırasına koymak.

Uzmanlar, adayların dikkatini tercih sırasının önemine çekiyor. Çünkü tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak.

Program tespiti ve sıralamayı yapanların, bu programların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ile fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazması gerekiyor.

24 TERCİH HAKKI

Adayların tercih listesine toplam 24 program yazma hakkı var. Ancak, tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilir.

PROGRAM SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların okumak istedikleri yükseköğretim programlarının, tercih listesindeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranması ve bunlar hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Kılavuzda, Tablo-3’te gösterilen önlisans ve Tablo-4’te gösterilen lisans programlarının adaylarda aradığı koşullar belirtiliyor.

Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşulları tam olarak karşılanamayan programlar tercih listesine yazılmamalı. Bir programın gerektirdiği koşullar dikkate alınmadan yapılan tercihlerin sorumluluğu adaya ait olacak. Adayların tercih edilen programların şartlarını karşılayıp karşılamadığı ÖSYM tarafından kontrol edilmeyecek.

Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde, adayın koşullarını taşımadığı tespit edilebilen tercihler geçersiz sayılacak. Koşullarını taşımadığı tespit edilemeyen bir programa adayın puanı yeterli olduğu için yerleştirilse bile kaydı yapılmayacak.

Bu nedenle ‘Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları’ bölümünün (iki kısım halinde düzenlenen bu koşul ve açıklamalar) mutlaka okunması gerekiyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK

İşlemlerini tamamlayan öğrenciler 7-14 Ağustos arasında tercih bildiriminde bulunacak. Tercihler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak alınacak.

Başvuru merkezlerinden tercih yapılamayacak. Bunun dışında, e-posta, posta, fax vb. üzerinden ÖSYM’ye gönderilen tercihler kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacak.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih listesini dolduran adayların işlemini, ekrandaki uyarılara göre sonlandırması gerekiyor. Tercih ekranında “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini gören adaylar, tercih listesinin ÖSYM’ye ulaştığından emin olabilir.

DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

