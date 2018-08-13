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Üniversite adayları tercih yapamıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin sistem hatasıyla karşılaşıyorlar.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 10:31..
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YKS tercihleri için yarın son gün. Ancak üniversite adayları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminde oluşan hata nedeniyle tercih yapmakta zorlanıyor.

"BAŞVURU BELGENİZDE HATA VAR"

Tercihlerini yapıp, sistemden çıkmak isteyen öğrenciyi "Başvuru belgenizde eksik var, sistemsel bir hata oluştu." mesajı alıyor. Dün geceden beri tercih yapma sorunu yaşayan üniversite adayları ÖSYM'nin resmi Twitter hesabını soru yağmuruna tuttu.

Üniversite adayları tercih yapamıyor

AÇIKLAMA YOK

Öğrencilerin yaşadığı tercih sorunuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, tercih maratonunun yarın sona ermesi ve sistemde oluşan hata nedeniyle öğrenciler kaygılı.

Yetkililerden soruna en kısa zamanda çözüm bulmalarını isteyen gençler, bigilerinden herhangi bir sorun olmamasına rağmen, karşılaştıkları uyarıyla üniversite tercihlerini yapamıyorlar.

DÜZELDİ

Dün geceden beri arızalı olan tercih sistemi bu sabah saat 10.30'da düzeltildi. Sistemin iyileştirilmesiyle derin bir nefes alan öğrenciler, üniversite tercihlerini yapmaya devam ediyorlar.

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