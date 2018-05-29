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Üniversite adaylarına deneme sınavı

Antalya'nın Kepez Belediyesi, lise son sınıf ve mezunlar için ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

İHA | 29.05.2018 - 14:13..
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Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) , girecek olan adaylar için ücretsiz deneme sınavı düzenlendi . Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde beşincisi düzenlenen deneme sınavı Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testi(AYT) olmak üzere 2 ayrı oturumda gerçekleştirildi.

160 sorunun yer aldığı TYT oturumuna 170 üniversite adayı, 166 sorunun yer aldığı AYT oturumuna ise 140 üniversite adayı katıldı.

Üniversite adaylarına deneme sınavı

HER SENE KURS DÜZENLENİYOR

Adaylara muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin yanı sıra Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesini amaçlayan sorular yöneltildi.

Temel Yeterlilik Testi’nde; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri, Alan Yeterlilik Sınavı’nda ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri soruları yer aldı. Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kurs Merkezi lise son sınıf ve mezunlar için her eğitim ve öğretim yılında kurslar düzenliyor.

Üniversite adaylarına deneme sınavı

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Mezunlar için kurslar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, lise son sınıf öğrencileri için ise 17.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılıyor. Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kur Merkezi’nde bu yıl 600 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık kurslarına katıldı.

Kurs Merkezi’nde bulunan etüt salonunda ise öğrencilerin kurs saatlerinden arda kalan zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeleri de sağlanıyor.

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