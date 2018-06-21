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Üniversite adaylarına öğretmenden konser

Arkadaşları ve mezun bazı öğrencileri ile rock grubu kuran 13 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, birçok liseden mezun gençleri üniversite sınavı öncesi coşturdu.

DHA | 21.06.2018 - 14:23..
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İstanbul Avcılar’daki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 14 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, kendisi gibi müzik tutkunu 3 öğretmen ve eski bir öğrencisi ile birlikte oluşturduğu ‘Grup 4 Göz’ öğrenci, veliler ve mesai arkadaşlarına eğitim yılı içerisinde birkaç konser verdi.

ÖĞRETMENİN MÜZİK TUTKUSU

Barış Beşir, müzik öğretmenleri Bertal Saltik, Yasin Aydın, Hüseyin Man ve eski öğrencisi Mustafa Aydoğdu ile ‘Grup 4 Göz’ü oluşturarak müzik çalışmalarını sürdürdü.

Öğrencileriyle arkadaş, ağabeyleri gibi yakından ilgilenen öğretmen Barış Beşir, müziği müthiş bir tutku olarak gördüğünü, bunu çevresine de yansıttığını vurgularken, müziği, yaşama tutunabileceği enerji aldığı, bir hobi olarak gördüğünü "Hayatın rengini bırakmamak gerektiğini" söyledi.

Üniversite adaylarına öğretmenden konser

"KORKMAYIN, ARTIK MEZUNSUNUZ"

Müzikteki hünerleri kısa sürede yayılan Barış Beşir ve Bertal Saltık, esprileriyle de ilgi çekti. Başta Sabancı 50’nci Yıl Anadolu Lisesi olmak üzere gittikleri okulların bahçelerinde düzenlenen mezuniyet gecelerinde şarkılarını öğrencilerle bir ağızdan söylediler.

Barış Beşir, hayranlarından, öğretmenlerinin isimleriyle birlikte sınıfta en çok kullandığı esprileri Twitter hesapları üzerinden yazmalarını isterken, kendisi de “Korkmayın. Artık mezunsunuz. Kimse size bir şey yapamaz” dedi.

Okul Müdürü Dursun Yıldırım, müzik tutkunu iki öğretmenin ders ve dışında örnek eğitimci olduklarını ve kaliteli müzik yaptıklarını söyledi.

Üniversite adaylarına öğretmenden konser

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