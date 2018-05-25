Üniversite adaylarına sınav öncesinde motivasyon semineri

Seminerde konuşan Prof. Dr. Yaşar Özbay, günümüzde var olabilmek için kişinin kendi yeteneklerini keşfedip bu yeteneklerle rekabet etmesi gerektiğini söyledi.

Esas olan şeyin hayatta kalmak olduğunu ifade eden Özbay, rekabet edemeyenlerin hayatta kalamayacağına ve doğru rekabetin ise pozitif rekabetle mümkün olabileceğine değindi.

"RAKABET OLMADAN YETENEK ORTAYA ÇIKMAZ"

Rekabet kazanmak veya kaybetmek değil gelişmek yeteneğini ortaya koymak demektir diyen Yaşar Özbay: "Sürekli arkanı toplayanlar seni rekabet etmekten alıkoyanlardır. Yeniliğin itici gücü rekabetçiliktir. Rekabet etmeden gerçek yetenek düzeyin ortaya çıkmaz. Rekabet edebilirlik ise farklı ve yaratıcı olmaktan geçer" dedi.