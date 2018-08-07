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Üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, farklı meydanlarda kurduğu 7 tercih çadırı ve Alo 153 hattı ile 5 günde 15 bin üniversite adayına ücretsiz tercih hizmeti veriyor.

AA | 07.08.2018 - 09:43..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentin farklı noktalarında kurduğu tercih çadırları ve Alo 153 hattı ile 5 günde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 15 bin gence, ücretsiz tercih hizmeti sunuyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tercih Danışma Merkezleri, YKS'ye giren üniversite adayı gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Bakırköy, Şirinevler, Gaziosmanpaşa, Şişli Cevahir önü, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar meydanlarında kurulan çadırların yanı sıra Alo 153 üzerinden İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden 5 günde 15 bin kişiye ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuldu.

Tercih çadırlarında saat 10.00-19.00'da, Alo 153 üzerinden ise 08.30-00.00 saatlerinde hizmet veriliyor.

Üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

14 YILDA 500 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesince 14 yıldır sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 500 bin kişiye ulaşıldı. Proje ile merkezlere gelerek veya Alo 153 üzerinden sınav sonucunu ileten tüm gençlere hangi üniversite ya da hangi bölüme girebileceklerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulurken, engelli üniversite adayları için de "Mobil Tercih Ekibi" kuruldu.

Üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Mobil tercih hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan engelli öğrencilerin evlerine gidilerek üniversite tercihlerini yapmaları sağlanıyor. Ayrıca 0212 153 00 00 numaralı hattan da Türkiye'nin dört bir yanından arayan tüm gençlere aldıkları puanlara göre hangi üniversiteye ve hangi bölüme girebileceklerine dair bilgilendirme yapılıyor.

Üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

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