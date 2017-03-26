Üniversite adaylarının gözde alanları belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 28 Mart'ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklanmadan önce üniversite adaylarının meslek eğilimleri belirlendi.

ÖĞRENCİLER EN ÇOK HUKUK VE SAĞLIK ALANLARINI İNCELEDİ

YÖK'ün geçen yıl hizmete sunduğu ve 2,5 milyonun üzerinde adayın ziyaret ettiği üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) verilerine göre, geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" programlarını inceledi.

SAĞLIĞA BÜYÜK İLGİ

Verilere göre, gerek lisans gerekse ön lisans seviyesinde, "sağlık" alanındaki mesleklere büyük bir ilgi olduğu anlaşıldı. Geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" alanlarını inceledi. "Hukuk" 164 bin, "tıp" 139 bin ve "diş hekimliği" 79 bin kez adaylar tarafından incelenen ilk üç alan oldu.

EN ÇOK İNCELENEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YÖK Atlas verileri, hangi devlet üniversitelerinin adaylar tarafından daha çok incelendiğini de ortaya koydu. Buna göre, lisans düzeyinde İstanbul Üniversitesi 104 bin, Boğaziçi Üniversitesi 87 bin, Dokuz Eylül Üniversitesi 84 bin kez incelendi. Bunları sırasıyla İstanbul Teknik, Marmara, Ankara, Ege, ODTÜ, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri izledi.