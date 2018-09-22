Üniversite hayallerine belediye desteğiyle kavuştular

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ile destek verdikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında vekaleten görevlendirme yapılan Halfeti, Bozova, Suruç ve Viranşehir ilçelerindeki belediyeler, bir taraftan vatandaşı mahrum kaldığı hizmetle buluştururken diğer yandan da geleceğin teminatı olan eğitim çağındaki çocuklar için adeta eğitim seferberliği yürütüyor.

KAYYUM SAYESİNDE EĞİTİMDE KALİTE ARTTI

Bu kapsamda önce eğitim yuvalarının yolunu çamurdan kurtarıp asfaltlayarak öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlayan belediyeler, okul bahçelerine ise yeşil alan ve oyun parkları kurdu.

Öğrencilerin geleceğine de yatırım yapan belediyeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle yaptıkları protokollerle de üniversite ve liselere hazırlanan dezavantajlı öğrenciler için de özel eğitim programları yaptı.

Deneme testleri, etütler ve yardımcı kitaplar aracılığıyla da öğrencilerin planlı ve programlı sınavlara hazırlanmasına imkan sunan belediyeler, açtıkları spor tesisleriyle de özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için öncü rol oynuyor.

Oluşturulan ortam ile sınavlara giren öğrenciler de hayallerine kavuşma imkanı buldu.

"HİÇBİR ŞEY ESİRGENMEDİ"

Öğrencilerden Murat Menalı, Viranşehir Belediyesinin sağladığı destekle üniversiteyi kazandığını söyledi. Belediyenin yaptığı spor kompleksinde özel yetenek sınavlarına hazırlanma imkanı bulduğunu vurgulayan Murat Menalı,getirdi: "Viranşehir Belediyesinin açmış olduğu spor kompleksinde hocalarımın yardımıyla spora yöneldim. 8 aylık süreçte çeşitli üniversitelerin özel yetenek sınavlarına girdim ve 3 üniversitenin sınavında başarılı oldum. Bartın Üniversitesi Spor Meslek Yüksek Okulunu kazandım. Kazanmama yardım eden hocalarıma ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sınavlarda istenilen şartların tamamını karşılayabilecek bir tesisi belediye yaptı, bize ekipman da desteği sağlandı, hiç bir şey esirgenmedi bu sayede biz de üniversiteyi kazandık." dedi.