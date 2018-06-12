Üniversite kampüsüne kreş

Kampüs sınırları içinde 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kreş ve anaokulu toplamda 500 metrekare eğitim öğretim alanına sahip olacak.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 120 öğrenci kapasiteli kreş ve anaokulunun güvenilir ortam, temiz havası ve tecrübeli kadrosuyla en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Iğdır üniversitesi olarak da uygulamalı kreş ve anaokulu sorunu olduğunu tespit ettik. Buna bir çözüm üretmemiz gerektiğini hissederek bu çalışmayı başlattık. Arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin de bu konuda istekli olduğunu biliyorduk" dedi.



