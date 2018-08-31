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Üniversite kayıtları 3 Eylül'de başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite kayıtları 3 Eylül Pazartesi başlayacak.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 14:08..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını üniversite adaylarına duyurdu.

ÖSYM'nin daha önce duyurduğu üniversite kayıt tarihlerinde herhangi bir değilşiklik yapılmadı. Buna göre yerleştirme sonuçlarından sonra öğrenciler için kayıt maratonu başlayacak.

7 EYLÜL SON

3 Eylül Pazartesi başalayacak olan üniversite kayırtları 7 Eylül Cuma günü sona erecek. ÖSYM'nin açıkladığı ön tercih kılavuzunda herhangi bir programa kabul edilen adaylar için üniversite kayıtları 3- 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise, 3-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtları 3 Eylül'de başlıyor

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