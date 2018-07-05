Üniversite kontenjanları 67 bin azaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT), aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katıldı.

24 TERCİH YAPMA HAKKI

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na 10 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Tercih kılavuzunu değerlendiren Eğitim Uzmanı Burak Kılanç, öğrencilerin 24 tercih yapma hakkı olduğunu hatırlattı

SONUÇLAR 31 TEMMUZ'DA

12 bin 500 lisans, 10 bin 500 civarında da ön lisans programı olduğunu belirten Burak Kılanç, "31 Temmuz Salı günü sınav sonuçları açıklanacak. Adaylar, 23 bin satırlık bir listeden 24 tanesini tercih edecekler. Tercih yapmadan önce adayların puanlarını ve başarı sıralarını bilmeleri gerekiyor. O tarihten itibaren tercih maratonu başlamış olacak ve adaylar 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini elektronik ortamda yapacaklar. Yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak 27 Ağustos ile başlayan haftanın ikinci yarısından itibaren açıklanmasını bekleyebiliriz. Adaylar yerleştirildiklerini öğrendikten sonra 3-7 Eylül arasında üniversitelere gidip şahsen ya da 3-5 Eylül arasında e-kayıt sistemiyle kayıt olacaklar." diye konuştu.

Eğitim Uzmanı Burak Kılanç

YÜKSEKOKUL KONTENJANLARINDA AZALMA

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bu yıl talep görmeyen bölümlerde bir kontenjan daralmasına gittiğini vurgulayan Burak Kılanç, ülke ihtiyaçları ve adayların tercihlerindeki yoğunluk dikkate alınarak bazı bölümlerde ise artışlar olduğunu belirtti.

Burak Kılanç, üniversitelerde örgün ve açık öğretim toplam bir milyon 37 bin kontenjan olduğunun altını çizerek en çok kontenjanı bulunan lisans ve ön lisans bölümlerini şöyle açıkladı, "Geçen yıl bir milyon 104 binlik bir kontenjan vardı. Bu yıl 536 bini lisans, 501 bin ise ön lisans seviyesinde kontenjan var ve 67 bin kişilik bir daralmadan bahsedebiliriz. Bunu bekliyorduk çünkü geçen yıl kontenjanlarda ciddi bir boşluk olmuştu. Örgün öğretimde 484 bin kontenjan lisans, 436 bin ise ön lisans seviyesinde. Geçen yılla kıyasladığımızda fakülte kontenjanlarında 11 binlik bir artış olduğunu görüyoruz. Ancak geçen yıl büyük boşlukların yaşandığı 2 yıllık meslek yüksekokulu kontenjanlarında 81 binlik bir azalma var." ifadelerini kullandı.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ARTIŞ

Burak Kılanç, "Türkiye hala en çok işletme kontenjanları var. 16 bin 794 kontenjan işletmeye ait. Geçen seneye kıyasla yüzde 24'lük bir düşüş var. Hukuk 16 bin 662 kontenjanla ülke genelindeki en yüksek ikinci kontenjana sahip ve geçen seneye oranla yüzde 6'lık bir artış var. Üçüncü en büyük kontenjan ilahiyat, ardından hemşirelik, ondan sonra iktisat geliyor, İktisatta da geçen yıla göre yüzde 20'lik düşüş var. Tıp bölümünde artış ya da azalma söz konusu değil 13 bin 606 kontenjan var. En büyük mühendislik kontenjanı inşaat mühendisliğinde. Diş hekimliği 6 bin 100 ile kontenjanlarında yüzde 32'lik bir artış var. Eczacılık kontenjanı da yüzde 29'luk bir kontenjan artışı ile 3 bin 366'ya yükselmiş." dedi.

ADALET VE AŞÇILIKTA BÜYÜK İVME

İki yıllık ön lisans kontenjanlarında ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çeken Burak Kılanç, ilk sırada çocuk gelişimi bölümünün olduğunu anlattı. Çocuk gelişimi bölümünde 16 bin 758 kişilik bir kontenjan olduğunu ifade etti.

Burak Kılanç, "Bunu 12 bin 629 ile muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü takip ediyor. Ama bu kontenjanda da geçen seneye kıyasla yüzde 34'lük bir düşüş var. Büro yönetimi üçüncü büyük kontenjan, Bilgisayar programcılığında da geçen yıla kıyasla yüzde 43'lük bir düşüş var yine de 12 bin 52 kontenjanla listede 4'üncü sırada yer alıyor. Ön lisans ile ilgili tabloya baktığımızda adalet ve aşçılık programlarının ciddi kontenjan artışı görüyorum. Kontenjanlar yayınlandı ama bu kılavuz bir ön bilgi kılavuzu. Büyük ihtimalle burada ufak tefek değişiklikler olacaktır ama geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz bize bu kontenjanların yüzde 99 oranında değişmeyeceğini gösteriyor."





BÜYÜK FARKLILIKLAR YAŞANABİLİR

Adaylara kılavuzu incelemeleri tavsiyesinde bulunan Burak Kılanç, hangi bölüm ve okulu ziyaret edecekleri konusunda bir yol haritası çıkarmaları gerektiğini belirtti.

40 soruluk iki testten 8’er net çıkaranın, 180 puan barajını aşacağını da hatırlatan Kılanç, "Bir ay kadar önce YÖK'ün öğrencilerin faydasına yapmış olduğu bir değişiklik vardı. İki testin ikisinden de yarım net yapmak yerine birinden yarım net yapıyor olmanın puanın hesaplanmasına yetmesiyle ilgili olumlu bir değişiklikti. Ancak bu değişikliğin barajı geçen aday sayısında ciddi bir yükselme yaratmasından dolayı başarı sıralarında yorumlamanın güç olacağı bir tercih dönemi ile karşı karşıya kalacağımızı ön görüyoruz. Tercih dönemi her ne kadar belirsizliklerle yaklaşıyor olsa da o döneme kadar yapılacak çalışmalarla aday ve ailelere yol gösterecek güzel tablo önlerinde olacaktır. Kılavuzdaki önemli değişikliklerden bir tanesi de bazı üniversitelerin ikiye bölünmesiyle yeni üniversitelerin kılavuza girmiş olmasıdır. Adayların buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tercih dönemiyle ilgili bu sene geçmiş yıllara kıyasla çok büyük farklılıkların olabileceği bir yıl. Büyük fırsatlar olduğu kadar risklerin de olabileceği bir sene. Adayların biraz sabırlı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.