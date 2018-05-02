Üniversite mezunu oranında 31’inciyiz

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 30-34 yaş arasında yükseköğretime katılanların oranını yayınladı. Buna göre Litvanya yüzde 58 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 55.8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 53.7 ile İzlanda takip etti. Avrupa Birliği (AB) ortalaması ise yüzde 39.9 oldu.

HER 10 GENÇTEN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Hürriyet'te yer alan habere göre, AB üyeleri ile birlikte Türkiye, Norveç, İsviçre ve Makedonya gibi ülkelerle ilgili de güncel veriler paylaşıldı.

Türkiye; 30-34 yaş grubunda yükseköğretime katılım oranında, İtalya ve Romanya’yı geride bırakarak yüzde 27.3 ile 33 ülke arasında 31’inci sırada yer buldu. Yani bu yaş grubunda Türkiye’de her 10 gençten 3’ü üniversite mezunu.

EN İYİ PERFORMANS İNGİLTERE'NİN

AB’nin Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi en fazla nüfuslu, gelişmiş ülkeleri de ilk 10’a giremedi. Bunlar arasında en iyi performansı yüzde 48.3 ile İngiltere elde ederken, Fransa’da bu oran yüzde 44.3, İspanya’da yüzde 41.2 ve Almanya’da ise yüzde 34 oldu. İtalya ise yüzde 26.9 ile Türkiye’nin de gerisinde kendine yer buldu.

