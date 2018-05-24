Üniversite öğrencileri hurda parçalarından araba yaptı

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri, hiçbir ücret ödemeden topladıkları hurda parçalarla araba yaptı.

TÜM PARÇALARI ÜNİVERSİTEDEN

Otomobilin imalatında kullanılan tüm parçalar hurdadan veya atölye ortamında öğrenciler tarafından imal edilen parçalardan temin edildi. Çeşitli programlar kullanılarak öğrenciler tarafından ilk olarak projesi hazırlanan otomobilin ardından tasarımına geçildi.





4 AYDA YAPTILAR

Yaklaşık 4 aylık bir süreçte yapımı tamamlanan otomobilin parçaları, kaynak yardımıyla montajlandı. Start-Stop sistemiyle çalışan aracın ileriki aşamalarında ise metil alkolün benzin ile zenginleştirilerek çalışması amaçlanıyor. Tamamı hurda parçalardan üretilen aracın tamamlanmasıyla birlikte deneme sürüşleri ise Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampus içerisinde gerçekleştirildi.





"PARA HARCAMADIK"

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Öğretim Görevlisi Özgür Alkaç, aracın hiçbir para harcamadan tamamen topladıkları hurda parçalardan imal ettiklerini belirterek, “Öğrencilerimizle hem mesleki eğitimi geliştirmeleri, el becerilerini kazanmaları, özellikle hurda malzemelerden araç imal etmek. Birinci etapta düşündüğümüz buydu. Atıl olarak atmış olduğumuz, kullanmadığımız makine parçalarından araba oluşturduk. Yaptığımız projenin en önemli özelliği budur. Hiçbir para harcamadan tamamen hurdadan yaptığımız bir araçtır” dedi.



