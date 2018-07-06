Üniversite öğrencileri robot kollu drone geliştirdi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bitirme projeleri kapsamında askeri ve sivil alanda kullanılabilecek robot kollu drone geliştirdi.

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Oğuz Tahmaz, Hakan Kocakoyun, Umut Çelik ve Berk Can Şavak, Prof. Dr. Zafer Bingül'ün danışmanlığıyla bitirme projeleri kapsamında robot kollu drone tasarlayıp, modellemesini gerçekleştirdi.

6 kilogram taşıma kapasitesine sahip insansız hava aracı üzerindeki robot kol, kablosuz görüntü aktarımı ve sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla kullanıcı tarafından uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor.

DÜŞÜK BÜTÇEYLE BAŞARILI BİR PROJE

Prof. Dr. Zafer Bingül, 2004'te kurdukları robotik ve otomasyon laboratuvarında lisans öğrencilerine seri ve paralel robotların modellenmesi, kinematik ve dinamik analizinin yapılması, robot kontrolü ve programlanması gibi temel konularda bilgi ve beceri kazandırdıklarını söyledi.

Laboratuvarın diğer bir amacının da endüstrinin, sivil ve askeri kamu kuruluşlarının robotik sistemlerle ilgili problemlerine çözüm bulmak ve üniversite-sanayi işbirlikleriyle projeler yürüterek bilimin gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu dile getiren Zafer Bingül, son sınıf öğrencilerinin bitirme projesi olarak gerçekleştirdiği robot kollu drone çalışmasını düşük bütçeyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti.